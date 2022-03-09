В Україну прибув глава МЗС Італії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо планує обговорити зміцнення дружніх відносин між Україною і Італією.
До столиці з робочим візитом прибув глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.
Про це Кулеба повідомив у Твіттері.
"Радий вітати в Києві главу італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит в Україну. Обговоримо зміцнення дружніх зв'язків України та Італії і відкриємо українсько-італійський бізнес-форум. Перетворюємо контакти на контракти", - написав Кулеба.
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