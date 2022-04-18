В Україну прибуде радник Держдепу США, значна увага буде приділена питанню "ПП-2"
09:23 20 липня Київ, Україна
Візит радника Державного департаменту США Дерека Чолле в Україну, ймовірно, буде пов'язаний з обговоренням Північного потоку-2.
Про це повідомив експосол Валерій Чалий.
Дипломат
з команди Обами-Байдена Дерек Чолле через посаду залучається до спеціальних візитів і переговорів щодо конкретних важливих актуальних питань.
"Найближчим часом чекаємо в Україні радника Держдепартаменту США (це посада рангу заступника Держсекретаря) Дерека Чолле. Дипломат з команди Обами-Байдена (звичайно ж, близький до держсекретаря Ентоні Блінкена) через посаду залучається до спеціальних візитів і переговорів щодо конкретних важливих актуальних питань", - написав Чалий.
Відзначається, що Чолле вже приїжджав в Україну в червні 2014 року в ранзі помічника міністра оборони США.
"З огляду на те, що крім України радник Держдепу відвідає Польщу - очевидно, значну увагу буде приділено питанню Північному потоку-2", - підкреслив Валерій Чалий.
Чалий назвав візит Чолле "важливим для підтримки динаміки двосторонніх взаємин України та США".
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