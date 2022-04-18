В Україну прибуде радник Держдепу США, значна увага буде приділена питанню "ПП-2"

09:23 20 липня Київ, Україна

Візит радника Державного департаменту США Дерека Чолле в Україну, ймовірно, буде пов'язаний з обговоренням Північного потоку-2.

Про це повідомив експосол Валерій Чалий.



Дипломат з команди Обами-Байдена Дерек Чолле через посаду залучається до спеціальних візитів і переговорів щодо конкретних важливих актуальних питань.

"Найближчим часом чекаємо в Україні радника Держдепартаменту США (це посада рангу заступника Держсекретаря) Дерека Чолле. Дипломат з команди Обами-Байдена (звичайно ж, близький до держсекретаря Ентоні Блінкена) через посаду залучається до спеціальних візитів і переговорів щодо конкретних важливих актуальних питань", - написав Чалий.

Відзначається, що Чолле вже приїжджав в Україну в червні 2014 року в ранзі помічника міністра оборони США.

"З огляду на те, що крім України радник Держдепу відвідає Польщу - очевидно, значну увагу буде приділено питанню Північному потоку-2", - підкреслив Валерій Чалий.

Чалий назвав візит Чолле "важливим для підтримки динаміки двосторонніх взаємин України та США".