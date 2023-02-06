В Україну вирушили БМП Bradley із США (Відео)

15:47 06 лютого Київ, Україна

Першу партію бойових машин Bradley у рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 мільярда доларів відправило в Україну транспортне управління США наприкінці січня.

Про це повідомила служба поширення візуальної інформації Міністерства оборони США. Вантаж містить понад 60 Bradley.

"Ця партія, що містить понад 60 "Бредлі", залишила береги Північного Чарльстона, Південна Кароліна, минулого тижня і забезпечить українські війська додатковими наступальними та оборонними можливостями для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення росії", - йдеться у повідомленні.

"Бредлі" - це броньовані бойові машини, які перевозять піхоту в зоні бойових дій та забезпечують вогневу підтримку.

#ICYMI , US. Транспортне командування доставляє понад 60 Bradley в #Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року. # Дивіться, як солдати армії США та підрядники завантажують судно @ARCships Integrity у порту Чарлстона, Північна Кароліна. pic.twitter.com/AwN9oeJexa — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023

"Бредлі" - це дуже потужний транспортний засіб, який ми передаємо українцям. Ми сподіваємося, що це посилить їхню здатність просуватися вперед на полі бою та відвойовувати втрачені території, оскільки у них буде обладнання, яке відповідає або навіть перевершуватиме те, що є у росіян", - сказала командир 841-го транспортного батальйону, підполковниця армії США Ребекка Д'Анджело, яка допомагала наглядати за завантаженням техніки.

M2 Bradley - це основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років. Бойова машина одержала назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.