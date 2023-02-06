В Україну вирушили БМП Bradley із США (Відео)

Першу партію бойових машин Bradley у рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 мільярда доларів відправило в Україну транспортне управління США наприкінці січня.
Про це повідомила служба поширення візуальної інформації Міністерства оборони США. Вантаж містить понад 60 Bradley.
"Бредлі" - це броньовані бойові машини, які перевозять піхоту в зоні бойових дій та забезпечують вогневу підтримку.
#ICYMI , US. Транспортне командування доставляє понад 60 Bradley в #Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року. # Дивіться, як солдати армії США та підрядники завантажують судно @ARCships Integrity у порту Чарлстона, Північна Кароліна. pic.twitter.com/AwN9oeJexa— USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023
M2 Bradley - це основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років. Бойова машина одержала назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.
БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на поле бою, ведення ними з машини та вогневої підтримки їх у період та після спішування. На її базі створено бойову розвідувальну машину M3 "Бредлі".
Основна зброя Bradley – 25 мм автоматична гармата M242 Bushmaster. Додатково БМП має спарений 7,62 мм кулемет M240C та пускову установку ПТРК TOW.
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