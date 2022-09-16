В Україну прямують передані Литвою бронетранспортери M113
18:23 16 вересня Київ, Україна
Литва відправила до України бронетранспортери M113, а з України до Литви для ремонту відправлено пошкоджені на полі бою гаубиці.
Про це йдеться у Twitter Міноброни Литви.
"Військова підтримка Литви для України продовжується. Гаубиці з бойовими пошкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. У той же час, наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на полі бою в Україні. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.
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