В Україну прямують передані Литвою бронетранспортери M113



Про це йдеться у Twitter Міноброни Литви.

"Військова підтримка Литви для України продовжується. Гаубиці з бойовими пошкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. У той же час, наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на полі бою в Україні. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.