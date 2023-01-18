Україну відвідає делегація Єврокомісії

19:22 17 січня Київ, Україна

2 лютого делегація Єврокомісії прибуде до Києва на чолі із головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз готуємося до зустрічі з делегацією Єврокомісії на чолі з пані Урсулою фон дер Ляєн, яка 2 лютого прибуде до Києва. Відбудуться важливі міжурядові консультації. "Звіримо годинник" щодо виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, оцінимо ступінь прогресу та зрозуміємо перспективи нашої спільної роботи", - сказав Шмигаль.



Повідомляється, що на зустрічі сторони обговорюватимуть рух до "промислового безвізу", приєднання до Єдиного роумінгового простору ЄС, інтеграцію до єдиного простору платежів у євро.