В Україну з Франції прибула нова система залпового вогню

16:11 29 листопада Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну з Франції прибула нова реактивна система залпового вогню LRU.

Про це він написав у Twitter.

"В Україну прибув 4-й брат із родини "Довгої руки" – LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога". Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном", - написав він.

Попередні три установки Україна отримала за підсумками шостої зустрічі міністрів оборони союзників України у форматі "Рамштайн" у жовтні.



LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗВ M270 на гусеничній платформі з високою прохідністю.



Залежно від модифікації LRU має дальність польоту снарядів понад 80-85 км, а супутникова система навігації та управління гарантує найвищу точність влучення.



Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) та італійський – MLRS-I (MLRS Improved).