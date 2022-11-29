В Україну з Франції прибула нова система залпового вогню

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну з Франції прибула нова реактивна система залпового вогню LRU.
Про це він написав у Twitter.
Попередні три установки Україна отримала за підсумками шостої зустрічі міністрів оборони союзників України у форматі "Рамштайн" у жовтні.
LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗВ M270 на гусеничній платформі з високою прохідністю.
Залежно від модифікації LRU має дальність польоту снарядів понад 80-85 км, а супутникова система навігації та управління гарантує найвищу точність влучення.
Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) та італійський – MLRS-I (MLRS Improved).
LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗВ M270 на гусеничній платформі з високою прохідністю.
Залежно від модифікації LRU має дальність польоту снарядів понад 80-85 км, а супутникова система навігації та управління гарантує найвищу точність влучення.
Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) та італійський – MLRS-I (MLRS Improved).
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