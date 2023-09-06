В українському полоні зросла кількість російських окупантів - Юсов

"Ми активно працюємо щодо повернення захисників Маріуполя та всіх інших міст України з полону, і продовжуватимемо це робити. Факт того, що вже близько 2,6 тисячі захисників повернулися додому в умовах повномасштабної війни, говорить про наші наполегливі зусилля. Не багато хто може похвалитися таким досвідом", - наголосив Юсов.