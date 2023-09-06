В українському полоні зросла кількість російських окупантів - Юсов

15:06 06 вересня Київ, Україна

Останнім часом кількість російських військових, які перебувають в українському полоні, значно зросла. Про це заявив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони під час свого інтерв'ю.

Юсов підкреслив, що росія активно працює щодо повернення українських військовополонених, і це відбувається з різних причин, включаючи міркування внутрішньополітичної стабільності та забезпечення безпеки. Проте він також зазначив, що в українському полоні перебувають і російські військовополонені, і їхня кількість в останній період значно збільшилася.

Слід зазначити, що згідно з Женевськими конвенціями, обов'язкових обмінів полоненими під час війни не передбачається. Проте представник ГУР МОУ наголосив, що Україна не очікує закінчення бойових дій, щоб почати повертати своїх громадян із полону.
 
"Ми активно працюємо щодо повернення захисників Маріуполя та всіх інших міст України з полону, і продовжуватимемо це робити. Факт того, що вже близько 2,6 тисячі захисників повернулися додому в умовах повномасштабної війни, говорить про наші наполегливі зусилля. Не багато хто може похвалитися таким досвідом", - наголосив Юсов.