В Українському домі відбулася церемонія прийняття присяги. Її прийняли 232 нових суддів

Сьогодні в Українському домі відбулася церемонія прийняття присяги суддями України. У заході взяли участь 232 новоспечених суддів.
Про це повідомляє пресслужба глави держави у вівторок, 15 грудня.
Спочатку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов оголосив прізвища 232 суддів, які приймають присягу. Потім суддя Старовижівського районного суду Волинської області Адам Малюта зачитав текст присяги, підписав його і передав президенту.
Зеленський привітав суддів з прийняттям присяги і нагадав, що сьогодні в Україні також відзначають їхнє професійне свято - День працівників суду, який був введений 20 років тому.
Як підкреслив Зеленський, "статус судді - почесний, але водночас дуже відповідальний і важливий". Він зазначив, що попереду суддів чекає багато складної і часто невдячної роботи, адже у кожної сторони судового процесу - своє бачення справедливості.
Спочатку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов оголосив прізвища 232 суддів, які приймають присягу. Потім суддя Старовижівського районного суду Волинської області Адам Малюта зачитав текст присяги, підписав його і передав президенту.
Зеленський привітав суддів з прийняттям присяги і нагадав, що сьогодні в Україні також відзначають їхнє професійне свято - День працівників суду, який був введений 20 років тому.
Як підкреслив Зеленський, "статус судді - почесний, але водночас дуже відповідальний і важливий". Він зазначив, що попереду суддів чекає багато складної і часто невдячної роботи, адже у кожної сторони судового процесу - своє бачення справедливості.
Він побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі в ім'я правосуддя, справедливості та на благо Української держави.
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