В Українському домі відбулася церемонія прийняття присяги. Її прийняли 232 нових суддів

20:40 15 грудня Київ, Україна

Сьогодні в Українському домі відбулася церемонія прийняття присяги суддями України. У заході взяли участь 232 новоспечених суддів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави у вівторок, 15 грудня.



Спочатку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов оголосив прізвища 232 суддів, які приймають присягу. Потім суддя Старовижівського районного суду Волинської області Адам Малюта зачитав текст присяги, підписав його і передав президенту.



Зеленський привітав суддів з прийняттям присяги і нагадав, що сьогодні в Україні також відзначають їхнє професійне свято - День працівників суду, який був введений 20 років тому.



Як підкреслив Зеленський, "статус судді - почесний, але водночас дуже відповідальний і важливий". Він зазначив, що попереду суддів чекає багато складної і часто невдячної роботи, адже у кожної сторони судового процесу - своє бачення справедливості.

"Ваша місія - бути стражами об'єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права і рівності всіх перед законом. І я вірю, що саме ці принципи ви будете захищати завжди під час юридичних "битв" сторін в правовому полі", - сказав президент.

Він побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі в ім'я правосуддя, справедливості та на благо Української держави.