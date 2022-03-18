В українській митниці нова низка звільнень

17:15 23 жовтня Київ, Україна

Кадрові зміни відбулися серед співробітників Державної митної служби України. Пресслужба відомства повідомила про п'ять звільнених керівників регіональних митниць.

"Сьогодні звільнено від виконання обов'язків начальника митниці Держмитслужби керівників: Київської (Слічко С.В.), Галицької (Цабак В.Я.), Волинської (Вісьтак І.Я.), Буковинської (Терещук Ю.В.), Дніпровської (Мусієнко А.І.), Координаційно-моніторингової (Нідерман С.С.) митниць", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що незабаром будуть призначені нові керівники цих митниць, серед основних завдань яких буде забезпечення курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів.