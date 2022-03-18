В українській митниці нова низка звільнень

Кадрові зміни відбулися серед співробітників Державної митної служби України. Пресслужба відомства повідомила про п'ять звільнених керівників регіональних митниць.
Зазначено, що незабаром будуть призначені нові керівники цих митниць, серед основних завдань яких буде забезпечення курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів.
Напередодні стало відомо, що Кабмін звільнив т.в.о. голови Держмитниці Андрія Павловського. Він пробув на цій посаді трохи більше двох місяців. Відомство очолив Євген Єнтіс.
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