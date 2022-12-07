В українській енергосистемі зберігається дефіцит - Укренерго

Станом на 7 грудня в енергосистемі України все ще зберігається суттєвий дефіцит унаслідок масованої атаки 5 грудня.
Про це повідомила НЕК Укренерго у середу, 7 грудня.
У компанії звернули увагу на перевищення таких лімітів у деяких регіонах, пояснивши цим застосування режиму аварійних відключень. Водночас зберігається складна ситуація з енергопостачанням на сході України.
Про це повідомила НЕК Укренерго у середу, 7 грудня.
У компанії звернули увагу на перевищення таких лімітів у деяких регіонах, пояснивши цим застосування режиму аварійних відключень. Водночас зберігається складна ситуація з енергопостачанням на сході України.
При цьому загалом поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки триває.
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