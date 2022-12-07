В українській енергосистемі зберігається дефіцит - Укренерго

13:44 07 грудня Київ, Україна

Станом на 7 грудня в енергосистемі України все ще зберігається суттєвий дефіцит унаслідок масованої атаки 5 грудня.



Про це повідомила НЕК Укренерго у середу, 7 грудня.



У компанії звернули увагу на перевищення таких лімітів у деяких регіонах, пояснивши цим застосування режиму аварійних відключень. Водночас зберігається складна ситуація з енергопостачанням на сході України.

"Ворог учора ввечері повторно обстріляв відразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, тоді як температура в цьому регіоні досягла позначки мінус 17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи», – заявили у компанії.

При цьому загалом поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки триває.