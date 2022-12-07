В українській енергосистемі зберігається дефіцит - Укренерго

13:44 07 грудня Київ, Україна

Станом на 7 грудня в енергосистемі України все ще зберігається суттєвий дефіцит унаслідок масованої атаки 5 грудня.

Про це повідомила НЕК Укренерго у середу, 7 грудня.

У компанії звернули увагу на перевищення таких лімітів у деяких регіонах, пояснивши цим застосування режиму аварійних відключень. Водночас зберігається складна ситуація з енергопостачанням на сході України.
 
"Ворог учора ввечері повторно обстріляв відразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, тоді як температура в цьому регіоні досягла позначки мінус 17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи», – заявили у компанії.
 
При цьому загалом поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки триває.
 
"На атомних станціях триває процес навантаження блоків, які відключалися через пошкодження електромереж, до планових показників. Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки у Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами", - зазначили в Укренерго.