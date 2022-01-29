В українській делегації в ТКГ з'явиться власний спікер

06:48 15 вересень Київ, Україна

Українці мало знають про роботу Тристоронньої контактної групи, оскільки отримували "досить сухі" інформаційні повідомлення.

Для того, щоб більше інформувати людей про роботу Тристоронньої контактної групи, буде введена посада спікера української делегації. Він буде робити всі заяви від імені українських політиків, які працюють в ТКГ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.



"Тому прийняте рішення про те, що зараз йде підбір, буде введено таку посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі, завданням якого буде якраз фокусувати всі сигнали, "one voice" від імені української делегації. Це висновок, який ми зробили, і ми будемо зараз виправлятися", - сказав Резніков.





