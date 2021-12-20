В українських містах з'являться центри креативної економіки

20:48 17 березень Київ, Україна

У держбюджеті України закладено понад 110 млн гривень на створення і розвиток в містах різного масштабу і з різними соціально-економічними умовами центрів креативної економіки.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

Проєкт постанови, розроблений Мінрегіоном, був прийнятий 17 березня на засіданні уряду.

"Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки реалізується ціль "Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів", в рамках якої передбачається поширення практики створення центрів розвитку креативної економіки в містах різного масштабу і з різними соціально-економічними умовами. Створення центрів креативної економіки дозволить підвищити інвестиційну привабливість регіону і сприятиме розвитку бізнесу в креативному секторі економіки", - зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Центри будуть стимулювати підвищення економічної активності в регіонах, культивувати smart-підприємництво і сприяти зниженню безробіття та еміграції молоді. Планується, що вони будуть включати створення лабораторій, IT-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання і коворкінгу.



У державному бюджеті на 2021 рік на створення таких центрів передбачено понад 110 млн гривень. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на будівництво (нове, реконструкція або капітальний ремонт) будівель, в яких будуть створюватися центри креативної економіки, а також на виготовлення проєктної документації.



Пропозиції щодо переліку проєктів будуть формуватися місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевих рад і подаватися на затвердження Мінрегіону.



Серед основних умов надання фінансування - відповідність проєкту зі створення центрів креативної економіки пріоритетам, визначеним в програмних і стратегічних документах розвитку територій, наявність фінансово-економічного обґрунтування здатності довгострокового функціонування центру креативної економіки, крім того, проєкти повинні відповідати принципам безбар'єрності, термін їхньої реалізації не повинен перевищувати 2 роки.