В українських містах з'являться центри креативної економіки

У держбюджеті України закладено понад 110 млн гривень на створення і розвиток в містах різного масштабу і з різними соціально-економічними умовами центрів креативної економіки.
Про це повідомляє сайт Кабміну.
Проєкт постанови, розроблений Мінрегіоном, був прийнятий 17 березня на засіданні уряду.
Центри будуть стимулювати підвищення економічної активності в регіонах, культивувати smart-підприємництво і сприяти зниженню безробіття та еміграції молоді. Планується, що вони будуть включати створення лабораторій, IT-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання і коворкінгу.
У державному бюджеті на 2021 рік на створення таких центрів передбачено понад 110 млн гривень. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на будівництво (нове, реконструкція або капітальний ремонт) будівель, в яких будуть створюватися центри креативної економіки, а також на виготовлення проєктної документації.
Пропозиції щодо переліку проєктів будуть формуватися місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевих рад і подаватися на затвердження Мінрегіону.
Серед основних умов надання фінансування - відповідність проєкту зі створення центрів креативної економіки пріоритетам, визначеним в програмних і стратегічних документах розвитку територій, наявність фінансово-економічного обґрунтування здатності довгострокового функціонування центру креативної економіки, крім того, проєкти повинні відповідати принципам безбар'єрності, термін їхньої реалізації не повинен перевищувати 2 роки.
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