В Україні завершена розробка власної Стратегії кібербезпеки

У Національному центрі кібербезпеки повідомили про закінчення робіт над Стратегією кібербезпеки України. На узгодження і доопрацювання РНБО її передадуть найближчими днями.
Про це під час форуму "Україна 30" повідомила глава служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки РНБО Наталія Ткачук.
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про початок розробки Стратегії кібербезпеки ще у вересні 2020 року. За його словами, Стратегія істотно посилить оборону кіберпростору країни.
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