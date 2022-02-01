В Україні завершена розробка власної Стратегії кібербезпеки

13:48 13 травень Київ, Україна

У Національному центрі кібербезпеки повідомили про закінчення робіт над Стратегією кібербезпеки України. На узгодження і доопрацювання РНБО її передадуть найближчими днями.

Про це під час форуму "Україна 30" повідомила глава служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки РНБО Наталія Ткачук.

"Ми очікуємо, що найближчим часом цей проєкт буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України... Документ є відкритим і в повному обсязі розміщений на сайті РНБО", - заявила Ткачук.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про початок розробки Стратегії кібербезпеки ще у вересні 2020 року. За його словами, Стратегія істотно посилить оборону кіберпростору країни.