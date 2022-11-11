В Україні завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку

16:04 11 листопада Київ, Україна

Станом на 11 листопада зібрано понад 58 млн тонн врожаю основних сільгоспкультур. Повністю завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Про це повідомляє Мінагрополітики.

"Українські аграрії до 11 листопада зібрали 58,11 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 16,08 млн га , при цьому за період 4-11 листопада зібрала 5 млн тонн з 0,94 млн га", - повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Проса зібрано з 95% (без змін за тиждень), гречки – з 95% (без змін), соняшнику – з 93%, сої – з 91% (+6 п.п.), цукрових буряків – з 83% (+10 п.п.), кукурудзи – з 39% (+9 п.п.)



За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю - 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку - 3,1 млн тонн з 1,96 млн га, гороху - 261 тис. тонн із 111,5 тис. га.