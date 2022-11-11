В Україні завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку

Станом на 11 листопада зібрано понад 58 млн тонн врожаю основних сільгоспкультур. Повністю завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Про це повідомляє Мінагрополітики.
Повідомляється, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Проса зібрано з 95% (без змін за тиждень), гречки – з 95% (без змін), соняшнику – з 93%, сої – з 91% (+6 п.п.), цукрових буряків – з 83% (+10 п.п.), кукурудзи – з 39% (+9 п.п.)
За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю - 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку - 3,1 млн тонн з 1,96 млн га, гороху - 261 тис. тонн із 111,5 тис. га.
За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю - 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку - 3,1 млн тонн з 1,96 млн га, гороху - 261 тис. тонн із 111,5 тис. га.
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