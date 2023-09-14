15:22 14 вересня Київ, Україна

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що в Україні запрацював польовий Офіс Міжнародного кримінального суду (МКС) – найбільше іноземне представництво за межами Гааги.



Про це чиновник повідомив на спільному брифінгу з прокурором МКС Каримом Ханом у Києві.



Костін зазначив, що поява такого офісу "підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України".

"Ми робимо все можливе, щоб слідчі Міжнародного кримінального суду могли все побачити на власні очі та зробити власні неупереджені висновки", - зазначив генпрокурор.

У свою чергу Хан підкреслив, що "не лише Україна та МКС, а й увесь світ об'єднується заради правосуддя усюди, де люди живуть у терорі, невпевненості".

"І ми намагаємося досягти того, щоб верховенство права стало сильнішим і вагомішим", — сказав прокурор.

За його словами, представники МКС постійно перебувають в Україні та займаються фіксацією та розслідуванням злочинів російських окупантів з травня 2022 року.



Що відомо про створення Офісу МКС в Україні

Костін 4 березня розповів, що уряд ухвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів та Міжнародним кримінальним судом про створення Офісу МКС в Україні.



23 березня біля будівлі Міжнародного кримінального суду у Гаазі відбулося підписання угоди про відкриття в Україні Офісу прокурора МКС. Тоді Костін підкреслив, що поява Офісу МКС в Україні "дозволить команді прокурора Хана інтенсивніше та ефективніше працювати щодо розслідування військових злочинів, скоєних росією проти українців".



Україна співпрацює з Міжнародним кримінальним судом ще з 2014 року, зокрема у зв'язку із злочинами, скоєними після вторгнення росії до України та окупації Криму. Після 24 лютого 2022 року співпраця з МКС інтенсифікувалася. Україна визнає юрисдикцію МКС на своїй території, хоч і не ратифікувала Римський статут – основний документ МКС. У випадку України, МКС може розслідувати військові злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні в Україні. Однак щоб покарати російське керівництво за злочин агресії, Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу.