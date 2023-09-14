Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що в Україні запрацював польовий Офіс Міжнародного кримінального суду (МКС) – найбільше іноземне представництво за межами Гааги.
Про це чиновник повідомив на спільному брифінгу з прокурором МКС Каримом Ханом у Києві.
Костін зазначив, що поява такого офісу "підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України".
Про це чиновник повідомив на спільному брифінгу з прокурором МКС Каримом Ханом у Києві.
Костін зазначив, що поява такого офісу "підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України".
У свою чергу Хан підкреслив, що "не лише Україна та МКС, а й увесь світ об'єднується заради правосуддя усюди, де люди живуть у терорі, невпевненості".
За його словами, представники МКС постійно перебувають в Україні та займаються фіксацією та розслідуванням злочинів російських окупантів з травня 2022 року.
Що відомо про створення Офісу МКС в Україні
Костін 4 березня розповів, що уряд ухвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів та Міжнародним кримінальним судом про створення Офісу МКС в Україні.
23 березня біля будівлі Міжнародного кримінального суду у Гаазі відбулося підписання угоди про відкриття в Україні Офісу прокурора МКС. Тоді Костін підкреслив, що поява Офісу МКС в Україні "дозволить команді прокурора Хана інтенсивніше та ефективніше працювати щодо розслідування військових злочинів, скоєних росією проти українців".
Україна співпрацює з Міжнародним кримінальним судом ще з 2014 року, зокрема у зв'язку із злочинами, скоєними після вторгнення росії до України та окупації Криму. Після 24 лютого 2022 року співпраця з МКС інтенсифікувалася. Україна визнає юрисдикцію МКС на своїй території, хоч і не ратифікувала Римський статут – основний документ МКС. У випадку України, МКС може розслідувати військові злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні в Україні. Однак щоб покарати російське керівництво за злочин агресії, Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу.
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