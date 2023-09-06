В Україні заборонили продаж цигарок та алкоголю в Duty Free

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону продажу цигарок та алкоголю у Duty Free. Цю інформацію повідомив Ярослав Железняк, депутат парламенту, у своєму акаунті в Telegram 10 серпня.
За його словами, законопроєкт із номером 9315 отримав підтримку 276 народних депутатів під час пленарного засідання.
"От і ухвалили закон про обмеження продажу алкоголю та цигарок у режимі дьюті-фрі! Таким чином, бюджет збільшиться на 5-7 мільярдів на рік", - поділився він і додав, що фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не підтримали цей законопроєкт.
Данило Гетманцев, керівник парламентського комітету з питань податкової та митної політики, нагадав, що законопроєкт №9315 направлений на внесення поправок до Митного кодексу та інших законодавчих актів з метою боротьби з незаконним обігом тютюнових виробів.
"Цей законопроєкт розроблено для припинення використання схеми ухилення від сплати податків на додану вартість та акцизний податок під час проведення операцій з продажу тютюнових виробів у магазинах дьюті-фрі", - зазначив Гетманцев.
Запропоновано запровадити тимчасову заборону на дьюті-фрі для магазинів, що знаходяться на територіях, близьких до зон бойових дій, а також обмежити продаж (постачання) товарів за кодами 2401-2404 товарної номенклатури відповідно до Світової митної організації.
У травні тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему, пов'язану із магазинами дьюті-фрі. Якщо у 2021 році функціонувало 48 таких магазинів, то після початку війни залишилося лише 15. Незважаючи на обмеження на перетин кордону, у 2022 році було реалізовано 20 мільйонів пачок цигарок, проти 27 мільйонів пачок за попередній рік.
Результати розслідування свідчать про те, що в одній із точок пропуску середній обсяг купівлі становить 30-35 пачок цигарок, у той час як на інших пунктах – лише 5-7 пачок, що порушує встановлене обмеження у 2 пачки на особу. Кількість вироблених та проданих сигарет у режимі дьюті-фрі також не відповідає сотням тисяч пачок.
За оцінками Гетманцева, державний бюджет втрачає близько $1 мільярда на місяць через порушення в обігу трьох товарів із акцизним податком.
За його словами, законопроєкт із номером 9315 отримав підтримку 276 народних депутатів під час пленарного засідання.
"От і ухвалили закон про обмеження продажу алкоголю та цигарок у режимі дьюті-фрі! Таким чином, бюджет збільшиться на 5-7 мільярдів на рік", - поділився він і додав, що фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не підтримали цей законопроєкт.
Данило Гетманцев, керівник парламентського комітету з питань податкової та митної політики, нагадав, що законопроєкт №9315 направлений на внесення поправок до Митного кодексу та інших законодавчих актів з метою боротьби з незаконним обігом тютюнових виробів.
"Цей законопроєкт розроблено для припинення використання схеми ухилення від сплати податків на додану вартість та акцизний податок під час проведення операцій з продажу тютюнових виробів у магазинах дьюті-фрі", - зазначив Гетманцев.
Запропоновано запровадити тимчасову заборону на дьюті-фрі для магазинів, що знаходяться на територіях, близьких до зон бойових дій, а також обмежити продаж (постачання) товарів за кодами 2401-2404 товарної номенклатури відповідно до Світової митної організації.
У травні тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему, пов'язану із магазинами дьюті-фрі. Якщо у 2021 році функціонувало 48 таких магазинів, то після початку війни залишилося лише 15. Незважаючи на обмеження на перетин кордону, у 2022 році було реалізовано 20 мільйонів пачок цигарок, проти 27 мільйонів пачок за попередній рік.
Результати розслідування свідчать про те, що в одній із точок пропуску середній обсяг купівлі становить 30-35 пачок цигарок, у той час як на інших пунктах – лише 5-7 пачок, що порушує встановлене обмеження у 2 пачки на особу. Кількість вироблених та проданих сигарет у режимі дьюті-фрі також не відповідає сотням тисяч пачок.
За оцінками Гетманцева, державний бюджет втрачає близько $1 мільярда на місяць через порушення в обігу трьох товарів із акцизним податком.
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