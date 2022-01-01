В Україні запроваджується практика заочного засудження

09:18 28 квітень Київ, Україна

ВР підтримала законопроєкт, який дозволить заочно засудити тих людей, які переховуються від слідства і суду в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях.

Відповідний законопроєкт №2164 про заочне засудження підтримали 258 парламентаріїв, повідомляється на сайті Ради.



Відповідно до закону, заочний порядок засудження може бути застосований лише до громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яка визнана країною-агресором, і/або які оголошені в міжнародний розшук. Відзначається, що неповнолітніх це не торкнеться.



Також щодо осіб, які переховуються від слідства, можуть проводити спеціальне досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді.