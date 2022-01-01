В Україні запроваджується практика заочного засудження

09:18 28 квітень Київ, Україна

ВР підтримала законопроєкт, який дозволить заочно засудити тих людей, які переховуються від слідства і суду в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях.
 
Відповідний законопроєкт №2164 про заочне засудження підтримали 258 парламентаріїв, повідомляється на сайті Ради.

Відповідно до закону, заочний порядок засудження може бути застосований лише до громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації - державі, яка визнана країною-агресором, і/або які оголошені в міжнародний розшук. Відзначається, що неповнолітніх це не торкнеться.

Також щодо осіб, які переховуються від слідства, можуть проводити спеціальне досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді.
"Прийняли законопроєкт, який дасть можливість заочно засудити на території України тих, хто ховається від правосуддя в Росії або на окупованих територіях. Дозволить засудити ту беркутню, яку ми обміняли на полонених і які сьогодні відпрацьовують вже ОМОНом в Москві. Дозволить засудити тих, хто вбивав наших хлопців на війні, а зараз переховується на окупованих територіях. Я знаю, що це не поверне сім'ям їхніх рідних, але у нас в Україні ці люди будуть мати вирок за все, що вони зробили, а колись, сподіваюся, закінчать і в наших тюрмах", - написала в Facebook народний депутат, член комітету ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устинова.