В Україні запроваджується новий інструмент пошуку зниклих безвісти

В Україні вводиться новий інструмент пошуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
За словами омбудсмена, про впровадження цього інструменту він домовився під час зустрічі у Анкарі з російською колегою Тетяною Москальковою.
Тепер громадяни України можуть звертатися до уповноваженого про отримання або перевірку необхідних даних про зниклих безвісти осіб, які можуть перебувати на території України або на тимчасово окупованих територіях України. div>
Для всебічної та ефективної взаємодії при підготовці звернень рекомендують надавати розгорнуту інформацію про осіб, що розшукуються. Громадським об'єднанням, установам та організаціям, які займаються зазначеними питаннями, радять надавати наявні документи комплексно, списками розшукуваних осіб з наявними та необхідними для пошуку даними.
За словами омбудсмена, про впровадження цього інструменту він домовився під час зустрічі у Анкарі з російською колегою Тетяною Москальковою.
Тепер громадяни України можуть звертатися до уповноваженого про отримання або перевірку необхідних даних про зниклих безвісти осіб, які можуть перебувати на території України або на тимчасово окупованих територіях України. div>
Звернутися можна за телефоном гарячої лінії 0800-50-17-20, 044-299-74-08 або іншим способом, вказаним на сайті Омбудсмена.
Для всебічної та ефективної взаємодії при підготовці звернень рекомендують надавати розгорнуту інформацію про осіб, що розшукуються. Громадським об'єднанням, установам та організаціям, які займаються зазначеними питаннями, радять надавати наявні документи комплексно, списками розшукуваних осіб з наявними та необхідними для пошуку даними.
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