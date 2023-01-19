В Україні запроваджується новий інструмент пошуку зниклих безвісти

"За результатами комунікації з російською стороною Офіс омбудсмена України даватиме відповіді громадянам України, громадським об'єднанням та всім, хто звернувся за допомогою", — написав Лубинець.

Звернутися можна за телефоном гарячої лінії 0800-50-17-20, 044-299-74-08 або іншим способом, вказаним на сайті Омбудсмена.



Для всебічної та ефективної взаємодії при підготовці звернень рекомендують надавати розгорнуту інформацію про осіб, що розшукуються. Громадським об'єднанням, установам та організаціям, які займаються зазначеними питаннями, радять надавати наявні документи комплексно, списками розшукуваних осіб з наявними та необхідними для пошуку даними.



