В Україні набув чинності закон про заборону проросійських партій

09:47 15 травня Київ, Україна

Як повідомили на сайті Верховної Ради, учора президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні. Сьогодні, 15 травня, цей закон набув чинності.

Зазначається, що закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було направлено на підпис Зеленському 6 травня.. Сьогодні документ повернуто до парламенту за підписом президента.

За словами представника Ради у Конституційному суді Ольги Совгірі, закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Парламент ухвалив закон про заборону проросійських партій в Україні 3 травня.

Нагадаємо, 20 березня РНБО призупинила діяльність низки партій на час воєнного стану: ОПЗЖ, Партії Шарія, Наші, Опозиційного блоку, Лівої опозиції, Союзу лівих сил, Держави, Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Соціалістів, Блоку Володимира Сальдо.

Вже наступного дня було зареєстровано законопроект про заборону проросійських партій. А згодом з'явився законопроект про процедуру заборони проросійських партій. У разі заборони судом партії, майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави.