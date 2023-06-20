В Україні відновлять "велику приватизацію". Зеленський підписав закон

16:07 20 червня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який відновлює велику приватизацію та оптимізує структури Фонду державного майна України (ФДМУ).



Про це у Telegram повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.



Згідно із карткою законопроєкту №8250 на сайті Верховної Ради, президент підписав закон 20 червня.



У ФДМУ зазначили, що документ повинен удосконалити структуру управління Фондом, дозволити уряду відновити велику приватизацію і підвищити ефективність роботи з майном, що перебуває під санкціями.

"Завдяки спільній роботі президента, Верховної Ради та уряду ми відновлюємо велику приватизацію. Залучення приватних інвестицій у державні підприємства – це нові технології, модернізація економіки, розвиток інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності нашої країни", - сказав голова ФДМУ Рустем Умеров.

Підписаний закон дозволяє голові Фонду самостійно призначати та звільняти заступників, встановлює заборону обіймати посади керівників підприємств та членів наглядової ради підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів. Також скасовується процедура узгодження директорів підприємств, які перебувають в управлінні ФДМУ, з місцевою владою.



Крім цього, документ вносить зміни до роботи з підсанкційним майном: