В Україні відновлять "велику приватизацію". Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який відновлює велику приватизацію та оптимізує структури Фонду державного майна України (ФДМУ).
Про це у Telegram повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Згідно із карткою законопроєкту №8250 на сайті Верховної Ради, президент підписав закон 20 червня.
У ФДМУ зазначили, що документ повинен удосконалити структуру управління Фондом, дозволити уряду відновити велику приватизацію і підвищити ефективність роботи з майном, що перебуває під санкціями.
Про це у Telegram повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Згідно із карткою законопроєкту №8250 на сайті Верховної Ради, президент підписав закон 20 червня.
У ФДМУ зазначили, що документ повинен удосконалити структуру управління Фондом, дозволити уряду відновити велику приватизацію і підвищити ефективність роботи з майном, що перебуває під санкціями.
Підписаний закон дозволяє голові Фонду самостійно призначати та звільняти заступників, встановлює заборону обіймати посади керівників підприємств та членів наглядової ради підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів. Також скасовується процедура узгодження директорів підприємств, які перебувають в управлінні ФДМУ, з місцевою владою.
Крім цього, документ вносить зміни до роботи з підсанкційним майном:
- за рішенням ВАКС підсанкційне майно передаватиметься ФДМУ;
- ФДМУ самостійно прийматиме управлінські рішення щодо такого майна (приватизація, продаж, оренда або управління);
- усі отримані кошти надсилатимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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