В Україні відновлена велика приватизація

16:10 29 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення закону України "Про приватизацію державного та комунального майна щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації" №1365-ІХ.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.



Закон був прийнятий парламентом 30 березня 2021 року.



"Цей закон дозволяє почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією з березня 2020 року", - підкреслили в Офісі Президента.



Так, згідно з документом, в період карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.



Державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував максимальну ціну і взяв на себе зобов'язання щодо виконання умов продажу.

"Незмінною залишається наша мета на приватизацію державних підприємств, які часто керуються вкрай неефективно і є розсадниками корупції. Більш того, щоб забезпечити швидке відновлення економіки після пандемії і зростання добробуту наших громадян, ми повинні покращувати бізнес-клімат і створювати сприятливі умови для залучення в Україну інвестицій", - підкреслив Зеленський.

Закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.