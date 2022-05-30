В Україні воюють чеченці, що все ще "відбувають покарання"

09:27 30 травня Київ, Україна

Пропаганда росії називає українських військовослужбовців "терористами та екстремістами". Справжні ж офіційно визнані терористи та екстремісти воюють проти України на боці росії.

Влада Чечні відновила набір добровольців у свої підрозділи — про це вони 25 травня повідомили у своєму «Каналі добровольців». До цього набір зупиняли після публікації розвідкою Міноборони України поіменних списків добровольців, що воюють у чеченських підрозділах. Про те, що в них опинилися засуджені, у яких ще не закінчився термін покарання, з'ясували журналісти «Можемо пояснити».



Журналісти зіставили список добровольців, раніше опублікований українською розвідкою, та рішення на сайтах російських судів, та описали кілька таких випадків.

Один із них — судимий за два особливо тяжкі злочини рецидивіст Лема Охаєв. Під час ув'язнення керівництво колонії характеризувало його як схильного до нападу на представників адміністрації та інших співробітників правоохоронних органів. Це людина - «вивчає, пропагує, сповідує або поширює екстремістську ідеологію».

Інший "денацифікатор" України - земляк Охаєва, засуджений за участь у масових заворушеннях Хасан Арсаханов. Він у тому ж списку та під адміністративним наглядом до 2026-го. Він не має права залишати рідне місто, але воює в Україні.

Ще один згаданий у статті ув'язнений Тамерлан Магамерзуєв був засуджений до примусових робіт у березні 2022 року, проте натомість поїхав до України, пропустивши також засідання суду з іншої справи. Видання зазначає, що до виконання покарання він не мав права перетинати кордони росії.



Загалом, за підрахунками «Можемо пояснити», із 953 добровольців, що вирушили з Чечні в Україну, щонайменше 101 людина «з кримінальним минулим і сьогоденням».