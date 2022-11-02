В Україні наступного року з'явиться система боротьби з безпілотниками Vampire

15:29 02 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Defense News із посиланням на представника Пентагону.



Ще 24 серпня Пентагон оголосив, що відправить Україні систему пускових установок ракет із лазерним наведенням, які можуть бути швидко встановлені на кузові цивільної вантажівки. Пентагон ще не затвердив контракт на постачання цієї системи. США мають намір відправити Україні систему боротьби з безпілотниками Vampire до середини 2023 року, підписання контракту очікується протягом кількох місяців.Про це повідомляє Defense News із посиланням на представника Пентагону.Ще 24 серпня Пентагон оголосив, що відправить Україні систему пускових установок ракет із лазерним наведенням, які можуть бути швидко встановлені на кузові цивільної вантажівки. Пентагон ще не затвердив контракт на постачання цієї системи.

"Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом, і ми продовжуватимемо зосереджуватися на цьому і працювати так швидко, як тільки зможемо", - заявив речник Пентагону Пет Райдер.

"Що стосується Vampire, то ми очікуємо на підписання контракту протягом наступних кількох місяців, і зараз ми очікуємо, що постачання буде здійснено в середині 2023 року", - додав він.

Модульне ракетне обладнання L3Harris використовує боєприпаси з лазерним наведенням для ураження наземних чи повітряних цілей, у тому числі безпілотних авіаційних комплексів.



За словами представника компанії, L3Harris планує поставити Vampire протягом 9-місячного терміну, як того вимагає Пентагон, після того, як компанія отримає контракт.



28 жовтня стало відомо, що Пентагон відправляє Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб посилити зусилля щодо виведення російських військ із ключових районів на півдні наприкінці зими.