В Україні посилили відповідальність за перевантаження на дорогах

09:43 03 серпня Київ, Україна

Глава України підписав закон, згідно з яким в Україні посилять відповідальність за перевантаження на дорогах і відмову від зважування транспорту.

Зокрема, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» № 1 534-ІХ вводить адміністративну відповідальність за порушення безпеки, які зафіксовані автоматично або за допомогою зйомки.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема, надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Раніше глава держави відзначав, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру, і мова йде не тільки про старі дороги - розбиваються навіть нові траси.

Тому він наголосив на важливості прийняття документа, який захистить дороги від руйнування надмірно навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.