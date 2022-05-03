В Україні посилили відповідальність за перевантаження на дорогах

Глава України підписав закон, згідно з яким в Україні посилять відповідальність за перевантаження на дорогах і відмову від зважування транспорту.
Зокрема, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» № 1 534-ІХ вводить адміністративну відповідальність за порушення безпеки, які зафіксовані автоматично або за допомогою зйомки.
Про це повідомили в Офісі Президента.
Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.
Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема, надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.
Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.
Раніше глава держави відзначав, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру, і мова йде не тільки про старі дороги - розбиваються навіть нові траси.
Тому він наголосив на важливості прийняття документа, який захистить дороги від руйнування надмірно навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.
Зокрема, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» № 1 534-ІХ вводить адміністративну відповідальність за порушення безпеки, які зафіксовані автоматично або за допомогою зйомки.
Про це повідомили в Офісі Президента.
Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.
Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема, надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.
Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.
Раніше глава держави відзначав, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру, і мова йде не тільки про старі дороги - розбиваються навіть нові траси.
Тому він наголосив на важливості прийняття документа, який захистить дороги від руйнування надмірно навантаженими автомобілями та підвищить рівень безпеки дорожнього руху.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі