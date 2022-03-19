В Україні вже не залишилося місць, де б не було військової загрози, - глава МВС

07:49 17 березня Київ, Україна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в Україні вже не залишилося місць, де не було б воєнної загрози. Зокрема, ворожі диверсанти є по всій Україні.



Так, диверсійні групи окупантів є у західних областях. Про це глава МВС розповів під час єдиного телемарафону.



Зараз в Україні немає жодної області, де не відбувалися б ворожі обстріли або де не знаходили учасників диверсійних груп.



– Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичайним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коригувальників вогню.



Вони також є у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській. Ця проблема сьогодні є всюди, – зауважив Монастирський.