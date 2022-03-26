В Україні збільшать чисельність військових ЗСУ

18:49 29 червня Київ, Україна

Нардепи підтримали законопроєкт Володимира Зеленського № 5558, який передбачає збільшення кількості військових Збройних сил України.



"За" проголосували 320 нардепів.



Проєкт закону про внесення змін до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" (№ 5558) є невіддільною частиною побудови комплексної системи оборони, яка буде охоплювати і територіальну оборону. Збільшення чисельності ЗСУ необхідне для повноцінного формування тероборони.



Законопроєкт № 5558 збільшує граничну чисельність ЗСУ на 11 тисяч: 10 тисяч - тероборона і тисяча - спецпризначенці.



В цей час чисельність ЗСУ становить 250 тис. осіб, в тому числі 204 тисячі військовослужбовців. У разі схвалення документа в цілому чисельність ЗСУ збільшиться до 261 тисячі, з яких 215 тисяч будуть віднесені до військовослужбовців.



Додамо, що ВР скоротила час представлення поправок до цього законопроєкту і підготовки його до другого читання, тобто до остаточного прийняття.