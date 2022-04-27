В Україні затвердили стратегію зовнішньої політики

Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності, затверджений РНБО документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в п'ятницю, 30 липня.
За словами міністра, раніше через відсутність стратегії Україна проходила через "хитання з одного боку в інший".
Зокрема, документ визначив мету зовнішньої політики - утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської країни.
Крім того, стратегія визначає шість пріоритетних напрямків:
- Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.
- Протидія агресивній політиці Російської Федерації.
- Курс на членство в ЄС і НАТО.
- Просування українського експорту і залучення інвестицій.
- Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.
- Просування позитивного іміджу України в світі.
Всього в стратегії більше ніж 250 пунктів, але всі вони зосереджені навколо того, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.
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