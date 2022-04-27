В Україні затвердили стратегію зовнішньої політики

20:24 30 липня Київ, Україна

Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності, затверджений РНБО документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в п'ятницю, 30 липня.

"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - сказав Кулеба.

За словами міністра, раніше через відсутність стратегії Україна проходила через "хитання з одного боку в інший".



Зокрема, документ визначив мету зовнішньої політики - утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської країни.



Крім того, стратегія визначає шість пріоритетних напрямків:

Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

Протидія агресивній політиці Російської Федерації.

Курс на членство в ЄС і НАТО.

Просування українського експорту і залучення інвестицій.

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном.

Просування позитивного іміджу України в світі.

Всього в стратегії більше ніж 250 пунктів, але всі вони зосереджені навколо того, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.