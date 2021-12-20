В Україні посилять відповідальність за смертельні ДТП

На розгляд парламенту було внесено законопроект № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху".
Мета законопроекту посилити відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП
в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті знаходиться законопроект № 2695" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху ", який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, законопроект збільшує штрафи за водіння в нетверезому вигляді, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності ", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що прийняття цього законопроекту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більше стриманому і виваженої поведінки водіїв на дорогах і, як наслідок, призведе до зменшення кількості ДТП.
Відзначається, що терміновість прийняття цього законопроекту викликана кількістю порушень і важких ДТП, що заподіюються водіями в стані алкогольного сп'яніння, і легкістю уникнення ними відповідальності.
"ДТП на Столичному шосе під Києвом - останній страшний приклад недбалості і безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це - не перша аварія, заподіяна цим водієм. Цей законопроект є надзвичайно важливим. Законодавча відповідальність за такі випадки - це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної сім'ї і кожного українця ", - сказав Президент України Володимир Зеленський.
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