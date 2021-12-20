В Україні посилять відповідальність за смертельні ДТП

15:49 13 липень Київ, Україна

На розгляд парламенту було внесено законопроект № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху".

Мета законопроекту посилити відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП в стані алкогольного сп'яніння.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті знаходиться законопроект № 2695" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху ", який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, законопроект збільшує штрафи за водіння в нетверезому вигляді, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності ", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що прийняття цього законопроекту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більше стриманому і виваженої поведінки водіїв на дорогах і, як наслідок, призведе до зменшення кількості ДТП.

Відзначається, що терміновість прийняття цього законопроекту викликана кількістю порушень і важких ДТП, що заподіюються водіями в стані алкогольного сп'яніння, і легкістю уникнення ними відповідальності.