В Україні посилять габаритно-ваговий контроль на дорогах

19:44 14 червня Київ, Україна

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, спрямований на вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (проєкт №3742) сприятиме поліпшенню стану безпеки дорожнього руху та збереженню від руйнування автомобільних доріг загального користування.



Нормативний акт законодавчо закріплює можливість автоматичної фіксації порушень в разі перевищення вагових або габаритних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Законом також удосконалюються положення про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані в автоматичному режимі.



Закон переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.