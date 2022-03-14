В Україні посилять габаритно-ваговий контроль на дорогах

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, спрямований на вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів.
Про це повідомляє пресслужба парламенту.
Законом також удосконалюються положення про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані в автоматичному режимі.
Закон переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Закон переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
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