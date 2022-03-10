В Україні посилюють покарання за держзраду та мародерство

18:32 09 березень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підписав указ , який передбачає посилення відповідальності за державну зраду та мародерство під час воєнного стану.

Тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічний ув'язнення з конфіскацією майна.

Мародерство каратиметься терміном до 15 років.

Раніше максимальним покаранням за цими статтями були 15 років та 10 років відповідно.

Також було унормовано закон про порядок видачі та повернення вогнепальної зброї та боєприпасів цивільному населенню для захисту країни у воєнний час та передбачено, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України. Крім того, надано можливість громадянам України брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну або комбіновану зброю до неї.