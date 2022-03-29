В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство

14:12 01 липня Київ, Україна

Верховна Рада прийняла проєкт закону, що посилює відповідальність за домашнє насильство, зокрема, додається санкція у вигляді громадських робіт, а кошти за їхнє виконання направляються постраждалій особі.

Законопроєкт № 3908-1 підтримали 336 нардепи.

Також наголошується, що за вчинення цього злочину військові будуть залучатися на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.



Справу можна буде розглядати за відсутності порушника, якщо його належним чином повідомили.



У законі йдеться, що вчинення домашнього насильства (фізичного, психологічного або економічного характеру), яке не спричинило тілесних ушкоджень (погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, і т. д.), в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого, а також невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Нацполіції про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення, тягнуть за собою накладення штрафу від 170 до 340 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виконання суспільно корисних робіт на термін від 120 до 240 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.



Якщо дії відбуваються повторно протягом одного року, то передбачений штраф від 340 до 680 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виконання суспільно корисних робіт на термін від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.



Закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.