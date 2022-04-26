В Україні спростили COVID-закупівлі, закон набув чинності сьогодні

12:22 24 липня Київ, Україна

Сьогодні набув чинності закон №1599-ІХ, відповідно до якого в Україні скасована позатендерна закупівля лікарських засобів, вакцин, імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.



Про це повідомляє Укрінформ, текст документа напередодні було оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради Голос України.



Законодавчий акт передбачає, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів карантину, відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", позатендерна процедура буде залишена тільки для закупівлі лікарських засобів, вакцин, імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 і медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19, системи постачання медичних газів, щоб лікарні та Міністерство охорони здоров'я України могли оперативно здійснювати їхню закупівлю.



Перелік таких лікарських засобів і порядок їхньої позатендерної закупівлі повинен затвердити Кабінет Міністрів.



Закупівлі ж інших товарів і послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), будуть здійснюватися в порядку спрощених закупівель відповідно до статті 14 закону "Про публічні закупівлі".



Спрощена закупівля проводиться замовником із застосуванням електронного аукціону. Термін проведення спрощеної закупівлі - не пізніше, ніж через 20 днів після оголошення закупівлі.



Очікується, що запропонований механізм дозволить витрачати державні кошти на боротьбу з пандемією більш раціонально і одночасно зробить неможливими ризики, за якими могли б бути заблоковані невідкладні закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19.