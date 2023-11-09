В Україні спростили ввезення та розподіл гумдопомоги

14:20 09 листопада Київ, Україна

В Україні на законодавчому рівні запроваджується електронна система обліку гуманітарної допомоги, що значно спростить її ввезення, облік та розподіл.

Відповідний законопроект №9111 ухвалила Верховна Рада.

Платформа вже розроблена, тестується із 1 листопада.



Крім того, розширюється перелік тих структур, які отримують гумдодопомогу. Раніше це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з певних напрямів діяльності. Тепер ще й іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні.. Також одержувачами можуть бути неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого самоврядування, постачальники соціальних послуг.



Якщо благодійні організації купили за кордоном певні товари і, коли їх ввозили в Україну, задекларували як гуманітарну допомогу, це визнається гуманітарною допомогою. Раніше гуманітарною допомогою могли визнаватись лише товари, які були безоплатно отримані від донора.



Законопроект спрощує ввезення та облік дронів, турнікетів тощо. Ще з'являється можливість передавати транспортні засоби військовим як гумдодопомогу.



У благодійників є 90 днів із моменту перетину кордону, щоб передати товари одержувачам безоплатно.