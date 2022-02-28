В Україні заснували День пам'яті дітей, загиблих в результаті агресії РФ

Рішенням Ради 4 червня стане Днем пам'яті дітей, загиблих від збройної агресії Росії. Дата вибрана не випадково, саме 4 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день дітей-безневинних жертв агресії.
Проєкт постанови №5343 схвалили 308 народних депутатів.
У пояснювальній записці до постанови сказано, що з початку російської агресії на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 пропали безвісти, отримали поранення і травми від 167 до понад 500 неповнолітніх.
Кабінету Міністрів доручено в двотижневий термін з дня прийняття документа розробити та затвердити план заходів із вшанування на державному рівні пам'яті таких дітей.
Також місцевим органам виконавчої влади доручено вшанувати на місцевому рівні пам'ять дітей, які загинули в результаті збройної агресії Росії, шляхом найменування навчальних закладів, установ додаткової освіти, топонімічних об'єктів.
Кабінету Міністрів доручено в двотижневий термін з дня прийняття документа розробити та затвердити план заходів із вшанування на державному рівні пам'яті таких дітей.
Також місцевим органам виконавчої влади доручено вшанувати на місцевому рівні пам'ять дітей, які загинули в результаті збройної агресії Росії, шляхом найменування навчальних закладів, установ додаткової освіти, топонімічних об'єктів.
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