В Україні заснували День пам'яті дітей, загиблих в результаті агресії РФ

13:54 01 червень Київ, Україна

Рішенням Ради 4 червня стане Днем пам'яті дітей, загиблих від збройної агресії Росії. Дата вибрана не випадково, саме 4 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день дітей-безневинних жертв агресії.

Проєкт постанови №5343 схвалили 308 народних депутатів.

У пояснювальній записці до постанови сказано, що з початку російської агресії на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 пропали безвісти, отримали поранення і травми від 167 до понад 500 неповнолітніх.



Кабінету Міністрів доручено в двотижневий термін з дня прийняття документа розробити та затвердити план заходів із вшанування на державному рівні пам'яті таких дітей.



Також місцевим органам виконавчої влади доручено вшанувати на місцевому рівні пам'ять дітей, які загинули в результаті збройної агресії Росії, шляхом найменування навчальних закладів, установ додаткової освіти, топонімічних об'єктів.

«Державному комітету телебачення і радіомовлення організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України», - йдеться в проєкті.