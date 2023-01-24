В Україні тривога: у повітря піднявся російський літак із ракетою Кинджал

15:16 24 січня Київ, Україна

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу, включаючи Київ. Існує небезпека російської ракетної атаки. Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у вівторок, 24 січня.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати в укриття чи безпечні місця.

За даними моніторингової групи Беларускі Гаюн, о 14:30 російські агресори підняли в повітря на аеродромі Мачулищі в білорусі всепогодний винищувач-перехоплювач МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет Кинджал. Під загрозою удару вся територія України.

Російські агресори регулярно піднімають літаки МіГ-31К у білорусі – минулого тижня це відбувалося двічі. Зазвичай у такому разі повітряна тривога триває трохи більше двох годин.

Також у соцмережах з'явилося відео, як у білорусі винищувачі росії злітали з Кинджалом.