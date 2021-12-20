В Україні стартує "великий розпродаж" в'язниць

Будинки колишніх в'язниць підуть з молотка, Мін'юст анонсував початок "розпродажу" на 6 серпня, першим проданим об'єктом стане Ірпінський виправний центр під Києвом.

На території "Ірпінського виправного центру (№ 132)" пройде захід, присвячений початок продажу українських в'язниць. Ця колонія також стане першим об'єктом, виставленим на продаж.Очікується, що керівництво Мін'юсту розповість про плани подальших продажів, а також про те, куди підуть отримані кошти.Державна установа "Ірпінський виправний центр (№ 132)" розташоване в центрі селища Коцюбинське. Відповідно до наказу Мін'юсту в минулому році було прийнято рішення про оптимізацію колонії шляхом її консервації. Останніх засуджених перевели в інший виправний центр в серпні 2019 року.