В Україні терміново сформують два батальйони танків Leopard 2

Влада Німеччини дозволила постачання основних бойових танків Leopard 2 для потреб армії України. Про це рішення оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляється на сайті німецького уряду в середу, 25 січня.
Повідомляється, що планується швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України. Як перший крок Німеччина надасть роту 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу.
Окрім того, Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які хочуть швидко поставити танки Leopard 2 зі своїх складів до України.
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