В Україні терміново сформують два батальйони танків Leopard 2

13:37 25 січня Київ, Україна

Влада Німеччини дозволила постачання основних бойових танків Leopard 2 для потреб армії України. Про це рішення оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляється на сайті німецького уряду в середу, 25 січня.

"Це рішення дотримується нашої відомої лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо у тісній координації на міжнародному рівні", - сказав канцлер на засіданні уряду в Берліні.

Повідомляється, що планується швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України. Як перший крок Німеччина надасть роту 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу.

"Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard 2. Підготовка українських екіпажів має швидко розпочатися в Німеччині. Крім навчання, пакет також міститиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування системи", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які хочуть швидко поставити танки Leopard 2 зі своїх складів до України.