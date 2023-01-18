В Україні створюють спецгрупу для розслідування обставин авіакатастрофи у Броварах

11:54 18 січня Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування обставин авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло 18 людей.

На борту вертольота було 9 людей, включаючи керівництво МВС , вони загинули. Інші 9 загиблих - діти та дорослі, які перебували в дитячому садку.

"Трагедія у Броварах. Внаслідок падіння вертольота не менше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави", - зазначив він.

Генпрокурор Андрій Костін додав, що справа перебуває під його особистим контролем.

За заявою спікера ЗСУ Юрія Ігната, комісія розслідуватиме причини авіакатастрофи.

"Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони досліджують причини того, що сталося, і які фактори впливали на те, що впав гелікоптер», – заявив Ігнат.

Ігнат пояснив, що необхідно вивчити всю інформацію: зокрема, радіообмін та технічний стан вертольота. Це триватиме не менше кількох тижнів, адже технічне дослідження займає певний час.