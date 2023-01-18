В Україні створюють спецгрупу для розслідування обставин авіакатастрофи у Броварах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування обставин авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинуло 18 людей.
На борту вертольота було 9 людей, включаючи керівництво МВС, вони загинули. Інші 9 загиблих - діти та дорослі, які перебували в дитячому садку.
Генпрокурор Андрій Костін додав, що справа перебуває під його особистим контролем.
За заявою спікера ЗСУ Юрія Ігната, комісія розслідуватиме причини авіакатастрофи.
Ігнат пояснив, що необхідно вивчити всю інформацію: зокрема, радіообмін та технічний стан вертольота. Це триватиме не менше кількох тижнів, адже технічне дослідження займає певний час.
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