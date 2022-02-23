В Україні створено Раду соціального розвитку регіонів

15:55 30 вересень Київ, Україна

Указом президента Володимира Зеленського була створена Рада соціального розвитку регіонів, очолить Раду заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров'я.

У документі говориться, що Рада створюється з метою:
  • аналізу забезпечення гарантій соцзахисту населення;
  • напрацювання внесення на розгляд глави держави пропозицій щодо розв’язання проблемних питань;
  • підготовки законопроєктів;
  • напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у розв’язанні питань;
  • надання соціальних послуг.
 