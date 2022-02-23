В Україні створено Раду соціального розвитку регіонів

Указом президента Володимира Зеленського була створена Рада соціального розвитку регіонів, очолить Раду заступник керівника Офісу президента України з питань соціальної політики та охорони здоров'я.
У документі говориться, що Рада створюється з метою:
- аналізу забезпечення гарантій соцзахисту населення;
- напрацювання внесення на розгляд глави держави пропозицій щодо розв’язання проблемних питань;
- підготовки законопроєктів;
- напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у розв’язанні питань;
- надання соціальних послуг.
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