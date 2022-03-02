В Україні створено Раду Фонду Президента України

08:13 03 червень Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав указ № 223/2021 "Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки і спорту", в якому прописані пріоритетні напрямки в роботі Раді Фонду Президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту. Фактично, цей указ запускає роботу Фонду, створеного ще в 2019 році.

Дана інформація розміщена на сайті ОП.

"Основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для отримання нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень в наукових установах України та за кордоном", - зазначила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська.

За її словами, кошти з цього Фонду спрямовані, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів в пріоритетних галузях, адже в Україні є деякі нові сфери, в яких не вистачає вчених, і напрямки, де потрібно посилити рівень підготовки фахівців.



Діяльність Фонду покликана вирішити ці питання і допомогти створити в Україні наукові школи за тими напрямками, в яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати якісних фахівців за кордоном, щоб вони, працюючи в Україні, розвивали науку і технології і передавали свої знання.



Не менше значення для розвитку молоді мають заохочувальні виплати. Зокрема, з коштів Фонду виплачуватимуть премії для святкування досягнень українських спортсменів, залучення молоді до участі в спорті і підтримки тренерської діяльності. Крім того, цим указом введено фінансування з Фонду премій для учасників ЗНО, які отримали високі результати, і переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад.



Розпорядником коштів Фонду є Міністерство освіти і науки України.



Також цим указом створено Раду Фонду Президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту. Це дорадчий орган при президентові України. Його члени працюватимуть на громадських засадах. В основу їхньої діяльності покладено принципи демократичності і прозорості прийняття рішень, інноваційності та самоврядування.



За словами заступниці керівника Офісу Президента, на Раду Фонду покладаються завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, перелік установ для продовження навчання і стажування і прозорого відбору стипендіатів та конкурсантів серед кандидатів, які будуть подаватися на розгляд Ради Фонду.



Членами Ради повинні бути фахівці з досвідом роботи в сфері освіти, науки та спорту з бездоганною репутацією і високим суспільним авторитетом.