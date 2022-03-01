В Україні створено Інтернаціональний легіон – президент відкриває безвіз для охочих вступити до нього

06:22 01 березень Київ, Україна

Президент Владимир Зеленский подписал Указ о временном введении безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Соответствующий документ глава государства выдал 28 февраля.

«Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором», – сказано в президентском Указе.

Отдельно Зеленский поручил Кабинету министров всех принять меры по реализации инициативы президента.



Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века.



Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны. ВСУ.