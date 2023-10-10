В Україні створили рацію Himera, яку не глушать росіяни

Українські розробники створили радіостанцію Himera, здатну долати російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв'язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera", - зазначив Федоров.

Рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів. Керування радіостанціями можна просто через програму в телефоні.

За його словами, це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБ. Ворог не може заблокувати сигнали прав та розшифрувати їх. Розробка утримує заряд до чотирьох днів.