В Україні створять інформаційний правозахисний штаб - ВП

"Міжнародний комітет Червоного Хреста не погодився делегувати своїх представників до складу місії, яка мала відбути на лінію розмежування і вимагати від Росії надання доступу до місць утримання українських бранців.. На мою пропозицію учасники засідання ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані про порушення прав людини під час російської агресії", - зазначив він.