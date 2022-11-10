В Україні створять інформаційний правозахисний штаб - ВП
17:29 09 листопада Київ, Україна
Офіс президента запропонував створити інформаційний правозахисний штаб
, який публікуватиме дані про порушення прав людини під час агресії Росії.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Міжнародний комітет Червоного Хреста не погодився делегувати своїх представників до складу місії, яка мала відбути на лінію розмежування і вимагати від Росії надання доступу до місць утримання українських бранців.. На мою пропозицію учасники засідання ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані про порушення прав людини під час російської агресії", - зазначив він.
За словами Єрмака, штаб працюватиме безперервно та стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українських полонених, яких утримують окупанти.
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