В Україні відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових
12:51 20 вересня Київ, Україна
В Україну повернули тіла 25 українських захисників.
Про це 20 вересня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці уповноваженого щодо зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - сказано в повідомленні.
У Мінінтеграції зазначили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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