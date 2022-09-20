В Україні відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових

12:51 20 вересня Київ, Україна

В Україну повернули тіла 25 українських захисників.

Про це 20 вересня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці уповноваженого щодо зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - сказано в повідомленні.

У Мінінтеграції зазначили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.