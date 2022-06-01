В Україні знизився рівень злочинності - МВС

15:40 01 червня Київ, Україна

В Україні знизився рівень злочинності та зріс відсоток розкриття злочинів з початку вторгнення росії.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у ефірі національного марафону новин.

"Ми продовжуємо фіксувати зниження рівня злочинності. Зокрема, у кілька разів зменшилася кількість ДТП – там, де мали місце травми або загибель людей. У нас також значно зменшилася кількість тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть. Є зниження крадіжок та пограбувань", - зазначив Єнін.

Він уточнив, що з початку воєнного стану правоохоронці зафіксували близько 10 тисяч крадіжок, з яких розкрито близько 4 тисяч.



Що стосується пограбувань, що сталися під час воєнного стану, то розкрито практично всі – цифри коливаються на межі 90%. Такі ж, за словами Єніна, показники щодо всіх інших видів злочинів.



Він додав, що на зниження рівня злочинності вплинуло рішення Верховної Ради щодо посилення відповідальності за майнові злочини в умовах військового стану – тепер за такі злочини можна отримати від 10 до 15 років в'язниці, а також наявність блок-постів та запровадження комендантської години.