В Україні змінився суддівський склад

18:39 07 липень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський призначив 32 суддів в міські і районні суди в 12 областях. Відповідний указ №268 / 2020 опублікований у вівторок, 7 липня, офісом президента.

В Одеській та Івано-Франківській областях призначені за три судді, у Волинській і Закарпатській областях - по одному.



За два судді призначені на посади в місцевих загальних судах Вінницької, Львівської, Полтавської та Сумської областей. За чотири судді призначені в Харківській, Житомирській,

Запорізькій і Дніпропетровській областях.



В Одеській та Івано-Франківській областях призначені за три судді, у Волинській і Закарпатській областях - по одному.

Як повідомлялося, раніше Зеленський призначив 27 нових суддів у місцевих загальних судах.



Нагадаємо, 16 червня Зеленський призначив нових суддів в непрацюючі суди. Станом на кінець травня в Україні було 10 непрацюючих судів. Глава держави призначив суддів у вісім з них.