В Україні з 10 грудня набуде чинності закон про пластикові пакети

12:14 01 грудень Київ, Україна

Закон про обмеження обігу пластикових пакетів набуде чинності з десятого грудня. Із цього дня починає діяти перший етап обмежень. Про це повідомляють журналісти «Першого Ділового» телеканалу.
 
Наприкінці наступного тижня набуває юридичної чинності закон про обмеження поводження з пластиковими пакетами. Їхню безкоштовну реалізацію буде заборонено з 10 грудня.

Пластикові пакети заборонять безкоштовно розповсюджувати в магазинах, аптеках та закладах харчування. Те саме стосується й сфери послуг.

Безкоштовними будуть лише біорозкладні пакети, а також первинна упаковка для м'яса, риби та сипучих харчових продуктів.

Порушників цієї вимоги штрафуватимуть. У Міністерстві захисту довкілля кажуть, що наступним кроком для України стане обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

Це робиться для зменшення та утворення відходів. Використання пластикових пакетів стане виваженим і українці звикнуть використовувати пакети лише за реальною потребою, — кажуть у профільному Міністерстві.

Така практика не нова і такі обмеження вже встановлені у десятках країн світу.

У червні парламент ухвалив закон про обмеження використання пластикових пакетів. Документ дає уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.

Раніше підприємство «Мотор Січ» за викид забруднюючих речовин у повітря на Запоріжжі оштрафували на 869 тисяч гривень.

Про те, що компанії виписано добровільний штраф, повідомила Державна екологічна інспекція Південного округу.