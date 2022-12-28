В Україні рекордні темпи буріння газових свердловин

11:50 28 грудня Київ, Україна

ПАТ Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин у 2022 році, що є показником, який практично не відрізняється від довоєнного. Про це повідомив Нафтогаз.

"47 нових свердловин цього року пробурило Укргазвидобування. Цей показник практично не відрізняється від довоєнного. 10 місяців повномасштабної війни, постійних обстрілів, терору енергетичної інфраструктури зробили наших фахівців ще більш мотивованими та злими”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що газовидобувники втрачають темпи видобутку газу на сході України, проте методично збільшують їх на заході.

"Нашим газовикам вдалося досягти рекордних показників буріння. У жовтні 2022 року буровий підрозділ Укргазвидобування - Укрбургаз - встановив рекорд з місячного проходження буріння - 30 505 м", - додали в Нафтогазі.



Відомо, що Укргазвидобування у 2021 році запустило в роботу 50 нових свердловин проти 41 у 2020 році.