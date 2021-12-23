В Україні реформують патентне законодавство

19:20 14 серпень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про реформу патентного законодавства. Про це повідомляє прес-служба ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства "№ 816-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що закон удосконалює охорону прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі і гармонізує національне законодавство до положень права Європейського Союзу в цій сфері відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
"Зокрема, документ розширює перелік прав і обов'язків суб'єктів прав на винаходи / корисні моделі та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона. Передбачається можливість подачі заявок в електронній формі та надається право подавати заперечення проти заявок на винаходи після їх публікації ", - наголошується в повідомленні.
фото: патент на интеллектуальную собственность
Також документ уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи лікарських засобів.
"Крім того, Глава держави підписав Закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки і боротьбу з патентними зловживаннями "№ 815-ІХ, який парламент також прийняв 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що закон регулює порядок реєстрації промислового зразка і її припинення. Вводиться адміністративний спосіб визнання недійсними права (свідоцтва) на промислові зразки в Апеляційній палаті (post grant opposition). Це дозволить швидше і ефективніше боротися і запобігати виникненню так званого "патентного троллінгу", коли недобросовісні особи зловживають правами на промислові зразки, які не є новими, що в основному має місце на митному кордоні.