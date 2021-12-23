В Україні реформують патентне законодавство

19:20 14 серпень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про реформу патентного законодавства. Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства "№ 816-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що закон удосконалює охорону прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі і гармонізує національне законодавство до положень права Європейського Союзу в цій сфері відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Зокрема, документ розширює перелік прав і обов'язків суб'єктів прав на винаходи / корисні моделі та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона. Передбачається можливість подачі заявок в електронній формі та надається право подавати заперечення проти заявок на винаходи після їх публікації ", - наголошується в повідомленні.

Також документ уточнює порядок надання додаткової охорони прав на винаходи лікарських засобів.

"Крім того, Глава держави підписав Закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки та промислові зразки і боротьбу з патентними зловживаннями "№ 815-ІХ, який парламент також прийняв 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що закон регулює порядок реєстрації промислового зразка і її припинення. Вводиться адміністративний спосіб визнання недійсними права (свідоцтва) на промислові зразки в Апеляційній палаті (post grant opposition). Це дозволить швидше і ефективніше боротися і запобігати виникненню так званого "патентного троллінгу", коли недобросовісні особи зловживають правами на промислові зразки, які не є новими, що в основному має місце на митному кордоні.