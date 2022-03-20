В Україні розроблять програму підтримки біженців

13:50 19 березня Київ, Україна

Український уряд розробляє програму підтримки українців, які залишили свої будинки або втратили їх через напад Росії.

Про це під час вечірнього відеозвернення за 18 березня, яке опубліковано на сторінці Офісу президента у Facebook, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто втратив будинки через війну. Вже є контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка переміщених осіб. Дорослих та дітей. Державна підтримка робочих місць для людей там, де вони тимчасово знаходяться. Щоб кожна людина, щоб кожна сім'я мала основу для життя. Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції щодо надання житла саме зараз. А також організує відновлення зруйнованого житла після завершення війни", – розповів Зеленський.

Третя складова програми – підтримка сімей, які розмістили у себе тимчасово переміщених осіб, повідомив президент. Вони як мінімум отримають компенсацію за витрати на комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців, пообіцяв глава держави..



Він розповів, що найближчим часом деталі програми представить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



Крім того, президент повідомив, що доручив чиновникам спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста надати допомогу громадянам України, які через військові дії виїхали за кордон і "потребують уваги держави та міжнародних організацій".