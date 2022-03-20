В Україні розроблять програму підтримки біженців

Український уряд розробляє програму підтримки українців, які залишили свої будинки або втратили їх через напад Росії.
Про це під час вечірнього відеозвернення за 18 березня, яке опубліковано на сторінці Офісу президента у Facebook, розповів президент України Володимир Зеленський.
Третя складова програми – підтримка сімей, які розмістили у себе тимчасово переміщених осіб, повідомив президент. Вони як мінімум отримають компенсацію за витрати на комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців, пообіцяв глава держави..
Він розповів, що найближчим часом деталі програми представить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Крім того, президент повідомив, що доручив чиновникам спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста надати допомогу громадянам України, які через військові дії виїхали за кордон і "потребують уваги держави та міжнародних організацій".
Він розповів, що найближчим часом деталі програми представить прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Крім того, президент повідомив, що доручив чиновникам спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста надати допомогу громадянам України, які через військові дії виїхали за кордон і "потребують уваги держави та міжнародних організацій".
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